NEC Display Solutions wprowadza na rynek monitor MD211C2. Jest to pierwszy kolorowy monitor z podświetleniem LED z serii medycznych monitorów NEC MD, mający pomóc w przejściu systemów podstawowej diagnostyki na 10-bitowe kolorowe monitory.

Rynek medyczny odchodzi w diagnostyce od monitorów ze skalą szarości na rzecz monitorów kolorowych, a także rezygnuje z klasycznych lamp CCFL, wybierając bardziej energooszczędne i pozbawione rtęci podświetlenie LED, gwarantujące dodatkowo lepszą równomierność podświetlenia panelu. NEC wspomaga to przejście, wprowadzając na rynek 2-megapikselowy monitor MD211C2 do podstawowej diagnostyki i systemu archiwizacji danych medycznych PACS (Picture Archiving and Communication Systems). Wśród zastosowań monitora znajduje się diagnostyka przy użyciu radiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytronowej emisyjnej tomografii, a także inne rodzaje obrazowania medycznego.

MD211C2 wyposażono w 21.3-calowy ekran o rozdzielczości 1200x1600 pikseli z matrycą w najlepszej dostępnej technologii UA-SFT (IPS), zapewniającej najbardziej stabilną wydajność. Połączenie podświetlenia LED, czujnika obecności użytkownika przed ekranem, znacząco mniejszego wbudowanego przedniego sensora kalibracji, a także czujnika natężenia oświetlenia w otoczeniu zapewnia najwyższą wydajność przy niższym zużyciu energii.

Monitor wyposażono również w unikalną funkcję NEC Quick Screen QA, która umożliwia łatwe i szybkie testowanie zapewnienia jakości bez korzystania z komputera. Ponadto pozwala na ponowną kalibrację zintegrowanego sensora przedniego oraz czujnika natężenia oświetlenia w otoczeniu zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 62563-1 oraz nowym standardem DIN 6868-157.

Dzięki złączu DisplayPort z obsługą obrazów w natywnej 10-bitowej skali szarości oraz ergonomicznej podstawie z możliwością regulacji wysokości ekranu w zakresie 150 mm oraz funkcjom swivel, tilt i pivot, monitor jest łatwy w instalacji i użytkowaniu, oferując jednocześnie doskonałą ergonomię i najlepszą jakość obrazu.

Zgodnie ze swoim medycznym przeznaczeniem, MD211C2 zintegrowano z pakietem oprogramowania GammaCompMD QA. Za pomocą opcjonalnej aplikacji GammaCompMD QA Server, zarówno lokalnie jak i poprzez sieć można przeprowadzić rutynową konfigurację monitora i zapewnić jednolitą jakość obrazu zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi normami jakościowymi.

"Ponieważ obrazowanie diagnostyczne nadal podąża w kierunku koloru, NEC utrzymuje swoje zaangażowanie w oferowaniu najnowocześniejszych technologii dla najostrzejszych wymogów cyfrowego obrazowania medycznego" – powiedział Christopher Parker, Product Line Manager Professional Displays w NEC Display Solutions Europe.

"Postępy w tej dziedzinie, takie jak 10-bitowe obrazowanie, wymagają idealnego zrównoważenia wyjątkowej innowacji i niezawodności, dlatego połączyliśmy najnowszą technologię, taką jak podświetlenie LED i złącze DisplayPort z najbardziej rygorystycznymi normami zgodności."

NEC MD211C2 jest medycznym urządzeniem klasy I, spełniającym wymogi unijnej dyrektywy 93/42/EEC. Dla zapewnienia wymaganej wydajności, monitor MD211C2 musi być używany z kontrolerami (kartami graficznymi) zaakceptowanymi przez firmę NEC. Dla najlepszej wydajności obrazowania i kompatybilności z oprogramowaniem GammaCompMD QA, NEC oferuje modele Matrox, AMD i Nvidia.

Dostępność i gwarancja

NEC MD211C2 jest już dostępny na rynku. W zestawie z każdym monitorem znajduje się przewód zasilający, kable: DVI, DisplayPort, USB oraz oprogramowanie GammaCompMD QA, a także instrukcja na płycie CD. Wszystkie monitory są objęte standardową, 3-letnią gwarancją (obejmującą również podświetlenie matrycy) obowiązującą w całej Europie.