NEC Display Solutions rozpoczął współpracę z DisplayNote, dostawcą interaktywnych rozwiązań softwarowych do komputerów PC, tabletów i projektorów, poprawiających interakcję i nauczanie w szkole. Dwa pilotażowe projekty przeprowadzone ostatnio w Niemczech wykazały, że połączenie najnowszego oprogramowania do nauki z technologią nowoczesnej projekcji może usprawnić proces nauczania i współpracę pomiędzy uczniami.

Oprogramowanie DisplayNote umożliwia nauczycielom wyświetlanie wszystkich treści z własnego komputera na tabletach, smartfonach i innych tego typu urządzeniach (Windows, Android, Apple, Linux oraz iOS). Uczniowie mogą dodawać własne notatki, a także zapisywać i przechowywać te dane w celu przyszłego wykorzystania. Oprogramowanie umożliwia dystrybucję, wymianę, współpracę i prezentację treści w klasach. Ponadto pozwala uczniom i nauczycielom na interakcję w kreatywny i wygodny sposób. DisplayNote współpracuje z istniejącymi źródłami, przeglądarkami internetowymi i aplikacjami firm trzecich, dzięki czemu nauczyciele nie muszą dostosowywać treści pod kątem podłączonych urządzeń.

“Nasze partnerstwo z NEC umożliwia nowy styl edukacji, który zwiększa interakcję i współpracę. NEC Display Solutions jako lider technologiczny był dla nas właściwym wyborem, biorąc pod uwagę ich zrozumienie tego, czego potrzebuje rynek edukacyjny.” – powiedział Eddie Morgan, Head of Marketing w DisplayNote – “Uważamy, że to rozwiązanie nie tylko poprawi wyniki nauczania, ale także usprawni cały proces uczenia się.”

Nauczyciele zyskają swobodę pracy z tablicą interaktywną lub projektorem, a dzięki tabletowi będą mogli swobodnie poruszać się po sali lekcyjnej. Pierwsze opinie dotyczące instalacji pilotażowych potwierdzają, że taka elastyczność jest bardzo doceniana, a uczniowie dobrze reagują na współistnienie obu sposobów wizualizacji i interakcji.

Celem rozwiązania opartego na tablecie nie jest zastąpienie tablic interaktywnych, ale raczej ich uzupełnienie, integrujące urządzenia uczniów w środowisko, które cechuje się wysoką możliwością współpracy, udostępniania treści i dyskusji o nich. Zintegrowana funkcja komunikacyjna umożliwia wysyłanie wiadomości zarówno zindywidualizowanych (skierowanych np. do wybranego ucznia), jak i do całej grupy. Również nauczyciele mają możliwość podglądu ekranów uczniów w celu sprawdzenia postępów w aktualnie wykonywanym zadaniu. Dokumenty mogą być udostępniane, dystrybuowane i zachowywane, co oznacza, że po zakończeniu lekcji uczniowie w każdej chwili mają dostęp do materiału na własnych urządzeniach.

Rozwiązanie jest idealne do nauki w grupie i opiera się na trzech zasadach: Pomyśl, Połącz, Podziel się. Pilotażowa inicjatywa przeprowadzona na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium i Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Düsseldorfie wskazuje, że jest pomocna w rozwoju nowych metod nauki w grupie, integrując różne technologie takie, jak notebooki i tablety, a także projektory i wyświetlacze multi-touch.

“Narzędzia edukacyjne nowej generacji zaprezentowane przez NEC i DisplayNote stawiają nacisk na współpracę i efektywne metody nauczania. Dotychczasowe wyniki naszego pilotażowego projektu są bardzo obiecujące i mamy zamiar go kontynuować, aby dowiedzieć się więcej o nowych narzędziach technologicznych wykorzystywanych do usprawnienia procesu nauczania, ponieważ od teraz można go prowadzić w każdym miejscu o dowolnym czasie.” – powiedziała Prof. Dr Kati Schmengler z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Düsseldorfie.





“Wyniki nauki w grupie są bardzo dobre i przewyższają klasyczne metod nauczania, w których nauczyciel prowadzi monolog, a uczniowie słuchają.” – wyjaśnia Dr Kirch z Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium, który wykorzystał technologię do badania nowych metod nauczania wspólnego. – “Projektor nadal odgrywa ważną rolę, pomimo możliwości korzystania z tabletów. Daje on uczniom możliwość zaprezentowania własnej pracy przed klasą, wykorzystując integrację wszystkich rodzajów mediów, takich jak tekst, obrazy i wideo.”

“Współpracując z naukowcami z takich dziedzin, jak badania pedagogiczne, możemy poszerzyć naszą wiedzę na temat zastosowań i wyzwań dotyczących technologii w sektorze edukacyjnym.” komentuje Ulf Greiner, Product Line Manager Business Projectors w NEC Display Solutions Europe. – “Interaktywne programy pilotażowe pokazują, że technologia może poprawić uczenie się i współpracę w szkołach. A wszyscy wiemy, że jest to środowisko najbardziej wymagających krytyków – uczniów i studentów 21. wieku, którzy stykają się z różnymi gadżetami w codziennym życiu.”

“NEC będzie oferował bezpłatną licencję na DisplayNote Presenter wszystkim klientom, którzy pomiędzy 5 listopada a 31 grudnia 2012 roku zakupią projektor NEC z serii M lub U bądź wielkoformatowy monitor dotykowy NEC w technologii Multi Touch .