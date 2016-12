Nokia X7 to nowy smartfon fińskiej firmy, stworzony dla miłośników mobilnej rozrywki. Urządzenie wyposażono w 4-calowy ekran idealny do gier HD, takich jak Galaxy on Fire czy Asphalt 5.

Dodatkowo Nokia X7 posiada aparat 8MP, umożliwiający nie tylko wykonywanie zdjęć, ale i nagrywanie wideo w rozdzielczości HD. Obudowa wykonana ze stali i szkła daje użytkownikowi poczucie, że otrzymał mocny i wytrzymały produkt.

Urządzenie działa pod najnowszą wersją systemu operacyjnego Symbian. Dołączona aplikacja Ovi Maps pozwoli na nawigację podczas jazdy samochodem, w trakcie spaceru oraz przy wykorzystaniu transportu publicznego.