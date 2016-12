Zakup samochodu wiązał się do tej pory z koniecznością odwiedzenia kilku salonów, zasięgnięcia języka u różnych sprzedawców oraz poszperania w sieci na temat wybranego modelu auta. Nadszedł moment i aplikacja zmieniająca nasze przyzwyczajenia zakupowe względem samochodu. Teraz lwią część tego żmudnego procesu można wykonać z własnej kanapy, przy wieczornej herbacie, w zaciszu domu. Potrzebny jest tylko smartfon lub tablet.

Smartfon lub tablet będzie nam niezbędny by zobaczyć pełen zakres możliwości technologii Augmented Reality czyli rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki niej po nakierowaniu aparatu z uruchomioną aplikacją na cennik pojawi się na ekranie naszego urządzenia trójwymiarowy model samochodu, którym możemy obracać i oglądać go z dowolnej strony pod dowolnym kątem. Możemy też zapoznać się z takimi parametrami auta jak zawieszenie, silnik czy ładowność.

"SsangYong jako pierwszy wykorzystał pełen zakres możliwości technologii Augmented Reality i udostępnił ją wszystkim użytkownikom tabletów oraz smartfonów opartych na systemach iOS i Android" - mówi Rafał Bielka Marketing Manager SsangYong Motors Polska.

Aplikację, która pozwoli na oglądanie samochodu w domowym zaciszu stworzyła Agencja marketingu mobilnego - Mobberry, która specjalizuje się w niestandardowych rozwiązaniach mobilnych oraz agencja Endorfina Events wyspecjalizowana w działaniach eventowych. W Google Play oraz App Store dostępna jest już aplikacja Actyon Sports. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy cenią swój czas i nie lubią wycieczek po salonach samochodowych i co warte podkreślenia to fakt, iż jest to pierwsze zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości na polskim rynku samochodowym. Dzięki aplikacji możemy obejrzeć nowego SsangYonga na ekranie urządzenia wyposażonego w system Android lub iOS. Aplikacja generuje 3-wymiarowy obraz nowego pickupa w skali 1:16 i umożliwia oglądanie modelu w perspektywie 360°.

Dodatkowo na dole ekranu widocznych jest 6 ikon, które kryją w sobie animacje. Użytkownik może poznać sześć najważniejszych cech nowego Actyon Sports. To rozwiązanie to jedynie ilustracja możliwości jakie niesie za sobą wykorzystanie tej technologii, która do tej pory jawiła się jedynie jako science-fiction.

"Cieszy nas fakt, że SsangYong zdecydował się wyjść przed szereg, promując nowy model auta w sposób niestandardowy, łącząc świat rzeczywisty z wirtualnym, niewidocznym gołym okiem. To pierwsza tego typu inicjatywa uwzględniająca funkcje użytkowe, a nie sam efekt Wow, który przyświeca większości produkcji mobile." - mówi Piotr Krauschar z Mobberry. Jak dodaje Maciej Ledzion z endorfina events - "Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości to rewelacyjne ożywienie działań eventowych, które możemy realizować przy okazji wprowadzania nowych produktów na rynek. Wspólnym projektem dla SsangYong przetarliśmy szlak i pracujemy razem nad kolejną realizacją."

Już niedługo aplikację będzie można wykorzystać również w salonach SsangYonga, gdzie każdy potencjalny zainteresowany klient będzie mógł na własne oczy doświadczyć przeżyć związanych z rozszerzaniem istniejącej rzeczywistości. Po "najechaniu" na samochód na ekranie pojawią się półprzezroczyste modele, które pozwolą szybko uzyskać dodatkowe informacje o aucie.