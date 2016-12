Grupa Microsoft Hardware w swojej 30-letniej historii nieraz już potwierdzała pionierską rolę, jaką odgrywa w świecie akcesoriów komputerowych. Zaprezentowane niedawno linie myszy i klawiatur Wedge oraz Sculpt to kolejne przełomowe urządzenia w dorobku Microsoft. W pogoni za nowoczesnością producent nie zapomina jednak o tradycyjnych i klasycznych rozwiązaniach, które przez lata zaskarbiły sobie sympatię i uznanie użytkowników. Specjalnie dla nich Microsoft Hardware przygotował kolejne edycje artystyczne jednych z najpopularniejszych myszy komputerowych ze swojego portfolio - Wireless Mobile Mouse 1000 i Wireless Mobile Mouse 3500. Nowe kolory i wzory, to propozycja dla tych, którzy przywiązani do tradycyjnych modeli gadżetów komputerowych, spragnieni są również odrobiny świeżości i ekstrawagancji na swoim biurku.

Limitowana edycja Wireless Mobile Mouse 1000 to proste i klasyczne myszy w trzech nowych odsłonach kolorystycznych - niebieskiej, czerwonej i różowej. To niewielkie, wygodne urządzenie zapewnia pełną mobilność, dzięki łączności bezprzewodowej i nanoprzekaźnikowi, którego rozmiar pozwala na pozostawienie go w porcie USB nawet podczas przemieszczania się z komputerem. Wysoka jakość technologii optycznej pozwala na płynne śledzenie ruchów myszy w rozdzielczości 1000 DPI. Korzystając z zaledwie jednej baterii AA mysz osiąga żywotność do 10 miesięcy, zaś okres ten można wydłużyć korzystając z umieszczonego na spodzie urządzenia wyłącznika.

Wireless Mobile Mouse 3500 to idealne połączenie precyzji, mobilności i komfortu. Ta prosta mysz

o kształcie dopasowanym do dłoni osób zarówno prawo-, jak i leworęcznych, wyposażona została

w technologię BlueTrack - dzięki niej śledzenie ruchów kursora jest niezwykle precyzyjne, nawet przy korzystaniu z urządzenia na nietypowych powierzchniach, takich jak drewno, marmur, skóra, czy różnego rodzaju tkaniny. Ta bezprzewodowa mysz działająca na jednej baterii AA do 8 miesięcy, debiutuje w dwóch nowych odsłonach kolorystycznych - w intensywnych odcieniach fuksji i cyjanu.

To już trzecia limitowana edycja artstyczna tej popularnej myszy bezprzewodowej. Microsoft Hardware po raz kolejny udowadnia, że firma jest żywo zainteresowana młodymi artystami z całego świata, których pracę promuje dzięki swoim produktom. Jesienna edycja artystycznych Wireless Mobile Mouse 3500 to efekt prac kolejnych młodych grafików i ilustratorów:

Pochodzący z Australii Calvin Ho, jest nie tylko designerem i ilustratorem, ale zajmuje się też redagowaniem własnego czasopisma "Chalk" o tematyce muzyczno-modowej oraz prowadzeniem własnego sklepu muzycznego.

Urodzona w Nowym Jorku Dana McClure projektuje grafiki, kolaże oraz nadruki na tekstylia. Ponadto prowadzi zajęcia z designu 2-D oraze ze współczesnych mediów na Uniwersytecie Nowojorskim i wyższej szkole Parsons the New School for Design.

Brytyjczyk Matt Lyon inspiracje dla swojej twórczości czerpie m.in. ze sztuki folkowej - chętnie eksperymentuje z kolorami i kształtami. Jest także założycielem studia graficznego C86.

Urodzona w Sarajewie Yellena James preferuje podstawowe techniki artystyczne - w swojej pracy posługuje się głównie farbami akrylowymi, ołówkami i tuszem. Obecnie pracuje w Stanach Zjednoczonych.

Artysta o brazylijskich korzeniach, Zansky, w swojej twórczości posługuje się zróżnicowanymi technikami - drukiem sitowym, drukiem wypukłym, miedziorytem oraz drukiem cyfrowym. Jest członkiem pochodzącej z Sao Paulo grupy artystycznej Base-V.

Zróżnicowane pochodzenie, inspiracje i techniki, z których korzystają artyści zaproszeni do współpracy przez Microsoft, gwarantują niepowtarzalny charakter całej serii Wireless Mobile Mouse 3500.

Te jedyne w swoim rodzaju technologiczne dzieła sztuki, stanowią nie tylko doskonałe narzędzia pracy, ale również eleganckie dodatki do każdego stanowiska komputerowego.

Cena

Limitowana edycja Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000 dostępna będzie w cenie 69 PLN. Mysz współpracować będzie z systemami Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP oraz Mac OS X 10.4x-10.7x. Objęta zostanie trzyletnią, ograniczoną gwarancją producenta.

Limitowana edycja Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 dostępna będzie w cenie 119 PLN. Mysz współpracować będzie z systemami Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP oraz Mac OS X 10.2x-10.6x. Objęta zostanie trzyletnią, ograniczoną gwarancją producenta.

Limitowana edycja artystyczna Wireless Mobile Mouse 3500 dostępna będzie w cenie 119 PLN. Mysz współpracować będzie z systemami Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP oraz Mac OS X 10.2x-10.6x. Objęta zostanie trzyletnią, ograniczoną gwarancją producenta.