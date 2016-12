Firma Hama w imieniu swojego partnera - Rapoo zaprasza na targi w Hannoverze.

Podczas tegorocznego CeBITu Rapoo zaprezentuje swoje bezprzewodowe akcesoria komputerowe. Ciekawy design oraz zróżnicowana oferta tego producenta powinna przyciągnąć zarówno graczy, jak i przeciętnych użytkowników pecetów.

„Żyj bezprzewodowo” to motto RAPOO, producenta myszek, klawiatur oraz słuchawek. Firma powstała w 2002 roku, stawiając sobie za cel opracowywanie produktów praktycznych i łatwych w użytkowaniu. RAPOO konsekwentnie realizuje swoją strategię. W 2012 klawiatury z serii Blade otrzymały nagrodę German iF Design Award. To bardzo cienkie konstrukcje o grubości 5,6mm z matowej stali nierdzewnej. RAPOO posiada w swoim portfolio również model

e klawiatur dedykowane do

iPada

i tabletów opartych o system Android

. Ale nie tylko atrakcyjne wzornictwo wyróżnia produkty firmy. Producent jako pierwszy wprowadził na światowy rynek mysz bezprzewodową pracującą w częstotliwości 5.8 GHz. Praca w wyższym paśmie oznacza

płynną

oraz bardziej stabilną pracę, nie jest ono tak zapchane jak 2.4 GHz

.

W Hanowerze będzie można obejrzeć m.in. mysz laserową 3920P oraz dwa optyczne gryzonie

3100

P oraz 7100P. Wymienione modele poza bezprzewodową transmisją 5,8 GHz, charakteryzują się dużą energooszczędnością, mogą być używane bez podłączania zasilania nawet do

18

miesięcy.

Dodatkowo seria 7100 może poszczycić się

rzadko spotykan

ymi

w tego typu urządzeniach motyw

ami

graficzn

ymi

– kontury liści,

czy też

kompozycje linii powinny przyciągnąć uwagę estetów.

Na szczególną uwagę zasługuje mysz

laserowa

7

8

00P, wyposażona w

rolkę

4D, umożliwiając

ą

przesuwanie obrazu zarówno w pionie, jak i poziomie. Funkcja jest przydatna podczas pracy

z arkuszami kalkulacyjnymi czy przeglądania witryn internetowych.