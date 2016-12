To będzie się nosić! Molami to designerskie, modowe słuchawki dla każdej miłośniczki muzyki, która pragnie wysokiej jakości dźwięku oraz podkreślenia swojego indywidualnego stylu.

Czy słuchawki do iPhone lub odtwarzacza mp3 mogą być gustownym elementem stroju, designerskim dodatkiem na co dzień? Oczywiście, że tak. Przeglądając dostępny sprzęt na rynku można jednak dojść do wniosku, że większość to po prostu słuchawki, których projektanci o designie raczej za dużo… nie słyszeli.

Warto oddać więc sprawy swoich dodatków do ubioru o technicznym rodowodzie w ręce uznanej na świecie szwedzkiej designerki Mari von Euler, która stworzyła słuchawki specjalnie dla Pań - model Molami firmy Zound Industries. Choć zapewniają wysoką jakość doznań dźwiękowych, to zostały zaprojektowane nie z perspektywy technicznej, ale z punktu widzenia mody i najnowszych trendów.

Maria Von Euler, znudzona banałem oferowanym kobietom - przesłodzonymi motywami kwiatów i wszelkimi odcieniami różu, postanowiła zaproponować paniom niezwykłą ideę "dźwięku, który zadaje szyku", czyli niebanalnych, modowych urządzeń przekazujących ulubioną muzykę. Dla swojego nowego projektu szwedzka projektantka zarezerwowała jedynie czerń i biel, uzupełniając je srebrem lub 18-to karatowym złotem. Użyła materiałów takich jak m.in. skóra, zamsz, jedwab czy szyfon, czyli dotąd nie spotykanych w świecie zdominowanym przez plastik, membrany i silikon.

O tym jak bardzo kobiece są słuchawki Molami świadczy również fakt, że zanim powstały, konsultowano się z mistrzami wizażu, by odpowiednio dostosować ich kształt do owalu kobiecej twarzy.

Molami nie dość, że wyglądają jak biżuteria prosto z modnego butiku, to jeszcze zapewniają wysoką jakość dźwięku, dzięki czemu jest on krystalicznie czysty, a szumy są maksymalnie usunięte. Są też jak mała czarna - eleganckie, modne i pasujące do wielu okazji.

- Słuchawki Molami stają się produktem pożądanym przez kobiety na całym świecie. Za ich zaprojektowanie odpowiedzialna jest bowiem designerka, a któż inny lepiej zrozumie kobiety jak właśnie stuprocentowa kobieta? - mówi Marcin Krych z Hama Polska.

- Jesteśmy przekonani, że Polki ceniące nie tylko wysokiej jakości dźwięki, ale także niebanalny styl, będą chciały cieszyć się wspaniałym produktem Zound Industries, dlatego firma Hama rozważa wprowadzenie tych unikalnych słuchawek do swojej oferty.