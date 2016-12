Ruckus Wireless na targach MWC (Mobile World Congress) zaprezentował pierwszą pełną implementację Hotspot 2.0, czyli nowego, rewolucyjnego standardu w komunikacji bezprzewodowej. System ma na celu maksymalne ułatwienie korzystania z sieci bezprzewodowych opartych o technologie Wi-Fi. Implementacja jest dostępna na wszystkich punktach dostępowych Ruckus Wireless.

Hotspot 2.0 (znany również jako Passpoint) to technologia, której założeniem jest pełna automatyzacja połączeń pomiędzy urządzeniem klienckim (smartfon, tablet, komputer) a punktem dostępowym. Dzięki tej technologii procedura połączenia urządzenia mobilnego z siecią odbywa się zupełnie bez ingerencji użytkownika. Nawet w przypadku nieznanych wcześniej hotspotów nie trzeba już ręcznie wybierać sieci i dokonywać operacji logowania, gdyż wszystko odbywa się automatycznie pomiędzy urządzeniem klienckim a punktem dostępowym. Urządzenie samo wybiera najlepsze możliwe połączenie oraz samo loguje się do sieci.

Pełna implementacja Hotspot 2.0 (tzw. release 2), w przeciwieństwie do pierwszych edycji pozwala nie tylko na rozpoznanie sieci, która umożliwiłaby połączenie się urządzeniu klienckiemu, ale również

na automatyczną konfigurację takiego urządzenia do potrzeb korzystania z konkretnego punktu dostępowego oraz na rejestrację online urządzeń, które nie są wyposażone w karty SIM (wykorzystanie haseł lub certyfikatów do uwierzytelniania użytkowników sieci).

Bez wątpienia Hotspot 2.0. to rewolucyjna technologia, która w niedługim czasie bardzo uprości połączenie

z internetem wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych. Urządzenia będą się łączyć z siecią podobnie jak

ma to miejsce w przypadku roamingu w sieci GSM. Telefon automatycznie wybiera nieznaną mu wcześnie sieć oferującą usługi w porozumieniu z jego siecią macierzystą i łączy się z hotspotem bez konieczności ingerencji użytkownika. Doświadczenie użytkownika jest tutaj identyczne, jak w momencie wyjazdu za granicę, gdzie telefon sam wybiera sieć roamingowąi pozwala na korzystanie z takich samych usług jak w kraju. Tyle, że dzieje sie to nawet w mniejszej skali, kiedy znajdziemy się w hotelu czy restauracji z własnym hotspostem. Już nie trzeba go wyszukiwać, konfigurować krok po kroku - telefon czy tablet zrobi to za nas – wyjaśnia Michał Jarski, Dyrektor Regionalny Ruckus Wireless na Europę Wschodnią.

Warto zaznaczyć, że implementacja Ruckusa jest uznawana przez Wi-Fi Alliance za wzorcową i jest wykorzystywana w trakcie testowania zgodności urządzeń klienckich z nowym standardem. Hotspot 2.0 w wydaniu drugim to nie jedyna nowość zaprezentowana podczas targów MWC 2013. Odwiedzający stoisko Ruckus będą mogli również poznać inne rozwiązania oferowane przez firmę

w ramach SmartCell Architecture (system do tworzenia sieci Wi-Fi – także Hotspot 2.0):