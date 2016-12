Firma Human Media przedstawia najnowszy odtwarzacz multimedialny Mede8er MED1000x3D, którego oficjalna premiera zaplanowana została na targi IFA 2012 (31.08-05.09) w Berlinie. Urządzenie otwiera trzecią generację znanych w Europie odtwarzaczy, wyróżniających się rozbudowanym i bardzo funkcjonalnym oprogramowaniem, wyszukanym wzornictwem, wysoką jakością odtwarzania wszelkich plików audio i wideo oraz zastosowaniem najnowszych technologii (m.in wsparcia dla wideo 3D i sieci LAN 1Gbit). Mede8er, jako jedyny producent odtwarzaczy na rynku, oferuje także nieodpłatne przedłużenie gwarancji do 5 lat.

Odtwarzacze multimedialne Mede8er pozwalają na wykorzystanie odbiornika HDTV i zestawu kina domowego do odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć zgromadzonych na różnych nośnikach danych. W trzeciej generacji urządzeń producent zastosował nowy, szybki procesor Realtek RTD1186 (750MHz), który jest odpowiedzialny za płynne odtwarzanie wszystkich najpopularniejszych formatów wideo, audio i zdjęć, w tym plików AVCHD, M2TS, MOV, BDISO, MKV i RMVB oraz materiałów 3D i kinowych wielokanałowych formatów audio HD. Układ sprawnie radzi sobie ze zdjęciami w wysokich rozdzielczościach oraz z wszelkimi muzycznymi plikami audio, włączając w to audiofilskie formaty 24/192kHz. Nie zabrakło także wsparcia dla popularnych w Polsce napisów do filmów z plików TXT.

Dla sprawnej obsługi dużych bibliotek filmowych i muzycznych producent przygotował dodatkowe rozszerzenie oprogramowania – tzw. JukeBox, który w przyjazny, graficzny sposób prezentuje i kataloguje pliki muzyczne i filmowe z różnych nośników pamięci.

Urządzenie oferuje 5 trybów podglądu plików, pomiędzy którymi można się szybko przełączać dedykowanym przyciskiem na pilocie.

Użytkownik ma także możliwość personalizacji wyglądu interfejsu ekranowego przez zmianę „skórek” i przypisywanie indywidualnego tła dla folderów.

Funkcje internetowe, w jakie wyposażono odtwarzacze, obejmują dostęp do dedykowanych podcastowych serwisów internetowych z tysiącami pogrupowanych tematycznie materiałów wideo, możliwość odsłuchu radia internetowego oraz skorzystania z przeglądarki stron WWW, którą można kontrolować pilotem lub podłączoną do odtwarzacza myszką albo klawiaturą. Producent na stałe zaprogramował skróty do takich serwisów jak Google, Picasa, Flickr, Bing czy YouTube.

Urządzenie wyposażono w komplet złączy audio-wideo obejmujących HDMI, analogowe złącza audio i wideo, oraz cyfrowe wyjścia audio. Zestaw interfejsów obejmuje dwa złącza host USB 2.0, port PC USB 3.0, złącze sieci LAN 1Gbit oraz wieloformatowy czytnik kart pamięci. Opcjonalnie można podłączyć dedykowany adapter Wi-Fi – zewnętrzny przez USB lub wewnętrzny na złączu miniPCIe. Odtwarzacz obsługuje protokoły UPnP, SAMBA i NFS, zapewniające zdalną wymianę danych z innymi urządzeniami wpiętymi do tej samej sieci lokalnej. Wbudowany klient BitTorrent pracujący w tle pozwala na pobieranie plików z internetu.

Wewnątrz metalowej obudowy, której kształt przypomina latając talerz, znajduje się miejsce na dysk twardy 3.5” lub 2.5” o pojemności do 3TB. Instalację dysku można przeprowadzić szybko i bez użycia narzędzi. Odtwarzacz jest chłodzony pasywnie, dzięki czemu pracuje zupełnie bezgłośnie.

Na uwagę zasługuje także pilot zdalnego sterowania, który posiada aktywne podświetlenie zapewniające czytelność opisów przycisków w całkowitej ciemności, nawet przy korzystaniu z okularów 3D. Na pilocie umieszczono dodatkowy przycisk, do którego można przypisać dowolnie wybraną funkcję.

Cena detaliczna odtwarzacza MED1000x3D wynosi 829 zł. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją z możliwością bezpłatnego przedłużenia do 5 lat. Do urządzeń można dokupić adapter Wi-Fi 802.11bgn ze złączem USB (70 zł) lub wewnętrzną kartę WiFi MED20PCIe w cenie 169 zł.