Hama wprowadza do sprzedaży sześć futerałów Samsonite Tabzone do iPada oraz futerał do Samsung Galaxy Tab 2. To propozycja dla użytkowników ceniących markowe produkty, łączące styl wraz z niebanalnymi rozwiązaniami.

Samsonite przygotowując nową generację futerałów kierował się trendami rynkowymi. Tabletomania wciąż trwa. Nieustającą popularnością cieszy się iPad, który zanotował w ubiegłym roku 150 procentowy wzrost sprzedaży. Wielu zwolenników ma też Samsung Galaxy Tab 2 – najbardziej popularny tablet z Androidem. Najnowsze futerały Samsonite wychodzą naprzeciw oczekiwaniom właścicieli dwóch najpopularniejszych tabletów na świecie. Marka Samsonite utożsamiana jest z solidną jakością i elegancją. Oba walory posiadają futerały Tabzone. Subtelne miękkie wnętrze wykończone powłoką ochronną, możliwość ustawienia tabletu pod różnymi kątami nachylenia stanowią dodatkowe atuty nowych etui. Wyprofilowane otwory zapewniają łatwy dostęp do aparatu oraz przycisków funkcyjnych. Modele do iPada oferują funkcję automatycznego włączania/wyłączania, tego udogodnienia jest pozbawiony futerał do Samsung Galaxy Tab 2. Model Click'n Flip Case, dedykowany dla tabletów iPad 2 oraz iPad 3, jest wykonany z materiału TPU (termoplastyczny poliuretan), charakteryzującego się wysoką odpornością na zużycie oraz dobrą wytrzymałością mechaniczną i sprężystością. Z kolei futerały Ultraslim Carbontech oraz Ultraslim Elegance wyróżniają się małą tylną kieszonką, służąca do przechowywania niewielkich rozmiarów przedmiotów czy dokumentów. Wszystkie futerały są dostępne w kolorze czarnym, zaś model Ultraslim Punched również w niebieskim i czerwonym. Wszystkie futerały Tabzone objęte są dwuletnią gwarancją.