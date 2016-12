Jedna z największych i najprężniej rozwijających się lig sportów elektronicznych w Polsce, będąca integralną częścią projektu Cyberarena36i6, wprowadza nowe zasady do cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem wśród miłośników e-sportowego współzawodnictwa rozgrywek Counter-Strike 1.6. Szósty sezon wirtualnej rywalizacji terrorystów z antyterrorystami oprócz wyłonienia Ligowych Mistrzów Gier Komputerowych, pozwoli dwóm najlepszym drużynom z kategorii "Profesjonaliści" na rywalizację w międzynarodowym turnieju Pan-European Tournament Poland 2010, którego główną nagrodą będzie 10 000 dolarów!





Zaplanowany na drugą połowę tego roku wielki finał prestiżowej imprezy Cyberarena36i6 nabierze nowego, międzynarodowego wymiaru. A wszystko to za sprawą turnieju Pan-European Tournament Poland 2010, którego łączna pula nagród wyniesie 17 500 dolarów. Fani gier komputerowych i sportów elektronicznych będą mogli na własne oczy podziwiać najbardziej utalentowane drużyny Counter-Strike 1.6 Starego Kontynentu. Wśród ośmiu zespołów, polskie barwy reprezentować będą dwie najlepsze formacje I Ligi, powszechnie określane mianem "Profesjonalistów". Drużyny rywalizujące w II i III Lidze walczyć będą o krajowe tytuły mistrzowskie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.



Warto również dodać, że dzisiejszego dnia wystartowała I tura otwartych rozgrywek gry Counter-Strike 1.6. Do elektronicznej rywalizacji przystąpiło 255 drużyn z całego kraju, czyli 1 275 graczy, którzy przez blisko miesiąc walczyć będą o awans do wielkiego finału LAN. Zapisy do kolejnej, drugiej tury internetowych rozgrywek wystartują 8 lutego.



Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.cybersport.pl.