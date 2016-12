IQ Publishing, dystrybutor gier i akcesoriów dla graczy, wprowadził do sprzedaży ładowarkę indukcyjną do konsoli DSi. Producentem zestawu jest lider na rynku akcesoriów do konsol – firma BigBen Interactive.

Ładowarka indukcyjna to urządzenie do bezprzewodowego ładowania, bez konieczności wyjmowania konsoli DSi z etui.

Do ładowarki, oferowanej przez firmę IQ Publishing, dołączony jest akumulator litowo – polimerowy o pojemności 600 mAh. Produkt wyposażono również w zestaw umożliwiający prostą i nieinwazyjną wymianę pokrywy baterii na zatrzaskową klapę. Po wykonaniu tej czynności, bezproblemowo można wymienić wyczerpany akumulator na zapasowy.

Najważniejsze cechy produktu:

• bezprzewodowe, indukcyjne ładowanie konsoli DSi

• ładowanie bez konieczności wyjmowania konsoli z silikonowych lub poliwęglanowych osłon, a także z różnego rodzaju etui

• szybkie i łatwe ładowanie bez użycia kabla

• zielona dioda LED informująca o stopniu naładowania konsoli

• w zestawie wkrętak, potrzebny do zdjęcia pokrywy baterii

• ładowarka kompatybilna z zasilaczem sieciowym i samochodowym przeznaczonym do konsoli Nintendo DSi

Cena detaliczna ładowarki indukcyjnej do konsoli DSi wynosi 109,90 złotych.

Produkt posiada dwuletnią gwarancję producenta.