Krüger&Matz, podążając za nieustannie zmieniającymi się upodobaniami konsumentów dot. rozwiązań mobilnych, rozszerzył swoją ofertę o dwa tablety oparte o system Android 4.0. Obydwa urządzenia wyposażono w szybki procesor Cortex-A8 1 do 1.5GHz wspomagany przez 1GB pamięci RAM. Dodatkowo posiadają dostęp do wielu popularnych aplikacji poprzez Google Play. Z myślą o różnych gustach oraz kieszeniach użytkowników do oferty wprowadzono modele, które oprócz przekątnej ekranu i rodzaju matrycy różnią się także designem.

W modelu KM0970 zastosowano wysokiej jakości ekran IPS o przekątnej 9,7 cala i rozdzielczości 1024x768, dzięki któremu zachowamy doskonałą jakość obrazu podczas oglądania zdjęć lub filmów pod różnym kątem. Urządzenie zostało także wyposażone w dwie kamery 2 Mpix – przednią do wideorozmów i tylną do zdjęć i nagrywania. Zaletą KM0970 jest także duża pamięć wewnętrzna 8GB, którą można dodatkowo powiększyć za pomocą karty microSD. Tablet umożliwia szybki dostęp do Internetu za pośrednictwem WiFi, a także opcjonalnie poprzez zewnętrzny moduł 3G. Produkt wyposażony jest w gniazdo słuchawkowe mini Jack 3,5 mm, port USB oraz wyjście HDMI, za pomocą którego można wyświetlić treści z tabletu na ekranie telewizora. Ma on także możliwość komunikacji z różnymi typami urządzeń obsługujących Bluetooth. Zaletą tabletu KM0970 jest też płynne odtwarzanie wielu plików multimedialnych. Wszystkie te funkcje zamknięto w cienkiej, eleganckiej czarnej obudowie, z zamieszczonymi na bocznych ściankach przyciskami funkcyjnymi.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 850 zł

Tablet Krüger&Matz KM0711 to bardzo wydajne urządzenie, które posiada 7 calowy ekran LCD o rozdzielczości 800x480 pikseli, a nad nim kamerę 0,3 Mpix do wideorozmów. Urządzenie odtwarza wiele rodzajów plików multimedialnych. Wszelkie dane można zapisać na 4 GB pamięci wewnętrznej, którą można zwiększyć za pomocą kart microSD. KM0711 posiada również gniazdo słuchawkowe mini Jack 3,5 mm oraz port USB pozwalający podłączyć do tabletu klawiaturę, myszkę bądź dysk zewnętrzny. Całość dopełnia stylowa grafitowa obudowa ze zwiększającymi komfort użytkowania przyciskami funkcyjnymi.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 450 zł.