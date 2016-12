Zawieruszone klucze, zaginiony telefon – tego typu sytuacje każdy zna z własnego doświadczenia. Te drobne, niezbędne do codziennego funkcjonowania przedmioty, lubią znikać z pola widzenia, szczególnie zaś w chwili, gdy zależy nam, by jak najszybciej wyjść z domu. Na gorączkowe poszukiwania kluczy i telefonów tracimy nie tylko cenne minuty, ale też nerwy. Bardzo jednak łatwo znaleźć rozwiązanie tego prozaicznego problemu, co udowadnia marka Gear4, wprowadzając do swojej oferty pomysłowe i proste

w obsłudze urządzenie KeyBeacon – lokalizator kluczy i iPhone’ów.

KeyBeacon to niewielkie urządzenie rozmiarem i kształtem przypominające standardowy pendrive. Specjalny zaczep umożliwia wygodne przymocowanie go do kluczy. Ten niepozorny breloczek wyposażony został w standard Bluetooth low energy (BTLE), a zatem jeden z trybów technologii Bluetooth 4.0, cechujący się wyjątkową energooszczędnością. Obsługę urządzenia umożliwia bezpłatna aplikacja KeyBeacon, którą z platformy AppStore może pobrać każdy posiadacz mobilnego urządzenia Apple – iPhone’a, iPada czy iPoda.

Lokalizator działa dwustronnie. W zainstalowanej aplikacji, która zawiera listę sparowanych już z iPhonem urządzeń KeyBeacon, wystarczy odnaleźć poszukiwane klucze. Po kliknięciu ich nazwy, KeyBeacon przytwierdzony do kluczy, zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy, który

w łatwy sposób umożliwia zlokalizowanie zagubionego przedmiotu. Jeśli zawieruszonym urządzeniem jest telefon, wystarczy nacisnąć przycisk na KeyBeacon, który uruchomi alert na iPhonie. Niezależnie więc od tego, czy tuż przed wyjściem z domu z pola widzenia zniknęły nam klucze czy telefon, lokalizator od Gear4 umożliwi błyskawiczne rozwiązanie problemu.

Wykrywanie zawieruszonych przedmiotów, to nie jedyna funkcjonalność nowego urządzenia Gear4. KeyBeacon to również gwarancja bezpieczeństwa dla zaginionych fantów. Zasięg łączności wynosi 30 m, gdy zaś KeyBeacon z przytwierdzonymi do niego kluczami, znajdzie się poza tą odległością, na telefonie uruchomiony zostanie alarm informujący o tym fakcie – ta wygodna funkcja ustrzeże zapominalskich przed pozostawianiem kluczy od domu w biurze czy samochodzie.

Niezwykle przydatna jest też opcja lokalizowania sparowanego urządzenia KeyBeacon na mapie. Gdy mimo alertu, klucze zaginą, na mapie w iPhonie czy innym urządzeniu Apple, zlokalizować można ostatnie miejsce, w którym znajdowały się one w zasięgu. Zwiększa to szanse na ich odnalezienie.

KeyBeacon od Gear4 kompatybilny jest z iPhonem 4S/5, iPadem mini, iPadem 3&4 oraz iPodem touch 3G.

Cena i dostępność

KeyBeacon dostępny będzie w sprzedaży w marcu 2013 roku. Jego cena wyniesie 129 PLN.