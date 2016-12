IQ Publishing, dystrybutor gier i akcesoriów dla graczy, rozpoczął współpracę ze znaną włoską firmą – ATOMIC EUROPE, producentem i dystrybutorem produktów, łączących w sobie technologię, innowację i konkurencyjne ceny. Na początek do sprzedaży wprowadzone zostały dwie kierownice LAMBORGHINI oraz statyw.

Kierownica LAMBORGHINI GALLARDO wyprodukowana na licencji włoskiego producenta samochodów sportowych, współpracuje z grami wyścigowymi na platformy: PlayStation2, PlayStation3 oraz PC. Jest to replika kierownicy z modelu Gallardo LP560-4 z centralnie umieszczonym metalowym logo LAMBORGHINI. Koło kierownicy ma średnicę 26 cm i pokryte jest tłoczoną, gumową powłoką. Sekwencyjna przekładnia biegów zintegrowana jest z kierownicą za pomocą dwóch cyfrowych dźwigni. Kierownica posiada funkcję Force Feedback, 6 poziomów czułości, 8-kierunkowy D-Pad, 12 przycisków akcji, zakres obrotu wynoszący 270 stopni oraz kabel o długości 210 cm. Kontrolera można używać trzymając go na kolanach, na dołączonej specjalnej nakładce lub mocując do blatu za pomocą śrub znajdujących się w zestawie. Do kierownicy dołączono pedały z funkcją hamulca i gazu. Cena detaliczna produktu wynosi 499,90 złotych.

Kierownica kompaktowa LAMBORGHINI SUPER SPORT jest kompatybilna ze wszystkimi grami wyścigowymi na platformy: PlayStation 2, PlayStation 3 i PC. Koło kierownicy z centralnie umieszczonym metalowym logo Lamborghini ma średnicę 22 cm. Posiada wstawki z tłoczonej gumy, sekwencyjną przekładnię biegów zintegrowaną z kierownicą za pomocą dwóch cyfrowych dźwigni i funkcję Intelligent Vibration Feedback. Dodatkowo dysponuje możliwością obrotu o 180 stopni, 6 poziomami czułości, 8-kierunkowym D-Padem oraz 10 przyciskami akcji. W zestawie znajdują się również pedały z funkcją gazu i hamulca, przystawka mocująca do blatu i kabel o długości 210 cm. Cena detaliczna kierownicy to 319,90 złotych.

Statyw do kierownicy, pedałów oraz dźwigni zmiany biegów lub joysticka, o metalowej konstrukcji, można w prosty i szybki sposób rozłożyć i złożyć do niewielkich rozmiarów. Specjalny uchwyt ułatwia przenoszenie. Zastosowane mocowanie zapobiega przesuwaniu się pedałów, a płynna regulacja umożliwia przyjęcie przez gracza najwygodniejszej dla niego pozycji – siedzącej, leżącej lub stojącej. Statyw wykonany został we Włoszech przy współpracy z firmą MGM Giorgi. Urządzenie chronione jest patentem, jego cena detaliczna wynosi 599,90 złotych.

Wszystkie wymienione produkty posiadają 2-letnią gwarancję producenta.