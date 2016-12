IQ Publishing, dystrybutor gier i akcesoriów dla graczy, wprowadził do sprzedaży pierwszą na rynku bezprzewodową kierownicę z pedałami i siedzeniem. Producentem kontrolera jest lider na rynku akcesoriów do konsol – firma BigBen Interactive.

Kierownica oferowana przez IQ Publishing jest kompatybilna ze wszystkimi grami wyścigowymi na platformy: Playstation2, Playstation3, Xbox360 i PC. Posiada regulację wysokości, którą gracz dostosowuje indywidualnie do swoich potrzeb, co zapewnia wysoki komfort gry. Kierownica posiada również programowalne przyciski, funkcję 2 Rumble Motors oraz pedały sprzęgła, hamulca i gazu. Wygodne siedzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiału oraz zaopatrzone w konfigurowalną ramę.

Produkt zaprojektowany jest w taki sposób, aby montaż i demontaż był szybki, łatwy i wygodny. Cały zestaw można złożyć do niewielkich rozmiarów, dzięki czemu nie zajmuje zbyt wiele miejsca.

Najważniejsze cechy urządzenia:

• łatwy i wygodny montaż i demontaż

• regulowana wysokość kierownicy, gwarantuje wysoki komfort gry

• pedały sprzęgła, gazu i hamulca

• programowalne przyciski

• konfigurowalny rozmiar ramy siedzenia

• funkcja 2 Rumble Motors (sterownik do PC w komplecie)

• kompatybilne z PS2, PS3, Xbox360 i PC

• bezprzewodowa łączność

• możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów

Cena detaliczna kierownicy Racing Seat wynosi 599,90 złotych. Produkt posiada 2 letnią gwarancję producenta.

Więcej informacji na:

http://www.iqp.pl/index.php?id=1625

O firmie:

IQ Publishing jest liderem polskiego rynku wśród dystrybutorów akcesoriów dla graczy. Oprócz tradycyjnych akcesoriów do konsol (pady, konwertery, kable, etui, baterie, piloty, zasilacze itp.) oferuje też wiele niestandardowych kontrolerów - np. RealPlay (bezprzewodowe kontrolery do PS2), Gametrak (specjalny kontroler do gry w golfa), monitory dołączane do konsol PS2, X360, itp.

Firma jest również dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem gier na większość platform (PC/PS2/PS3/PSP/XBOX/Wii/NDS). W ofercie na komputery PC katalog wydawniczy obejmuje przede wszystkim serie gier: sportowych (SPORT COLLECTION), casualowych (PLAY & FUN) i przygodowych (THE ADVENTURE COLLECTION. Dostępne są również wyselekcjonowane gry typu Premium , wyróżniające się grywalnością. Wśród wydawnictw konsolowych przeważają tytuły nieskomplikowane oraz gry w atrakcyjnych cenach.

IQ Publishing jest również producentem i dystrybutorem mat do komputerów PC oraz gier tanecznych (seria Dance Party). Spółka jako partner firmy KONAMI (potentat światowy w grach tanecznych), dostarcza na polski rynek także maty i oprogramowanie do konsol. IQ Publishing to dzisiaj jeden z największych dystrybutorów programów tanecznych w Europie