Firma MADAR wprowadziła na rynek mobilną, obsługiwaną przez internet, alternatywę dla wszystkich "zeszytowych" kancelarii i sekretariatów program Kancelaria Madar 4.0. To kolejny program zbudowany w podwójnej technologii - użytkownicy otrzymują zarówno standardowy produkt okienkowy, który może być instalowany na komputerach osobistych, jak i wersję mobilną do pracy on-line przez internet, poprzez interfejs WWW. Oba rozwiązania są w pełni kompatybilne i korzystają z tych samych baz danych.

Praca przez internet za pomocą interfejsu przeglądarkowego oznacza nieograniczony dostęp do programu z każdego komputera, niezależnie od zainstalowanego na nim systemu operacyjnego. Dotyczy to także notebooków, smartfonów i tabletów, bez instalacji i dodatkowej konfiguracji.

Program Kancelaria Madar 4.0 został stworzony z myślą głównie o kancelariach i sekretariatach, zwłaszcza w średnich przedsiębiorstwach oraz instytucjach. Wśród najważniejszych funkcji warto wymienić:

-Ułatwienie codziennej pracy poprzez zautomatyzowanie najczęściej wykonywanych zadań: adresowania kopert, wydruków nalepek adresowych, obliczania opłat pocztowych, wydruków dziennika korespondencji czy wydruków list podpisania odbioru.

- Natychmiastową informację o wysłaniu i dostarczeniu dokumentu, o lokalizacji, gdzie jest przechowywany oryginał, a w przypadku większej firmy - kto i czy w ogóle odebrał dany dokument, a także kiedy została wysłana odpowiedź.

- Szybkie i proste wyszukiwanie dowolnego dokumentu według: kontrahenta, opisu, numeru dokumentu, daty lub rodzaju.

- Wysyłki seryjne - możliwość rejestracji przesyłki do wielu kontrahentów poprzez założenie kampanii, w której wprowadza się zbiorczo wszystkich klientów oraz materiały, które zostały do nich wysłane, takie jak ulotka, folder czy list.

- Łatwość konfiguracji i administracji. Administratorzy nie muszą instalować żadnego dodatkowego programu w oddziałach firmy, dzięki czemu bez problemu można dodać nowy komputer lub wymienić stary bez konieczności żmudnej instalacji.

- Bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu, że cała baza znajduje się na serwerze nie ma ryzyka utraty czy kradzieży danych z osobistego komputera użytkownika.

Dzięki programowi Kancelaria Madar 4.0 użytkownicy prowadzący negocjacje lub przeprowadzający analizy mają pod ręką wszystkie zarejestrowane w programie dokumenty, w tym także historię wszystkich dokumentów wysłanych do danego kontrahenta. Aplikacja umożliwia łatwe odnalezienie danych klientów oraz ułatwia szybkie utworzenie nowego dokumentu dzięki dostępowi do podobnych pism, co ma to znaczenie np. podczas pisania oferty dla klienta z tej samej branży.

Z możliwości oferowanych przez aplikację skorzystają także firmy posiadające kilka oddziałów. Zdalna praca on-line umożliwia kontrolę i nadzór nad terminowością prac, niezależnie od lokalizacji. W przypadku posiadaniu większej liczby sekretariatów możliwe jest prowadzenie kilku rejestrów - osobno dla każdego sekretariatu - a jednocześnie uzyskanie dostępu do informacji na temat całej korespondencji w firmie.