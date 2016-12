Firma Madar, zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, dodała nową funkcję do Invoicer Madar - darmowego programu do fakturowania przez internet. Aplikacja ta została do tej pory ściągnięta już ponad 90.000 razy. Dzięki nowej funkcji możliwe będzie stworzenie własnego sklepu internetowego.

Twój sklep

Użytkownik wybiera produkty i usługi, które będą dostępne w sklepie. Następny krok polega na dodaniu szczegółowego opisu i zdjęcia. Po tym wystarczy udostępnienie programu w sieci i powiadomienie o sklepie potencjalnych klientów. Podczas wprowadzania pozycji do sklepu można wystawić fakturę.

Zamówienia złożone przez klientów przez internet pojawiają się natychmiast w koszyku i są widoczne w programie. Programu można używać zarówno stacjonarnie (offline) jak i przez przeglądarkę (online). Po wczytaniu zawartości koszyka pozostaje tylko wysłanie towaru do klienta.

Inne możliwości programu

To, co wyróżnia Invoicer Madar na tle konkurencji, to rzadko spotykana możliwość drukowania faktur w wielu językach (oprócz polskiego także w angielskim i niemieckim), niezbędna dla podmiotów prowadzących sprzedaż poza granicami naszego kraju.

Program pozwala także na współpracę z drukarkami fiskalnymi (Posnet, Elzab), co jest również rzadkością wśród bezpłatnych programów do fakturowania.

Oprócz ewidencji i wystawiania faktur VAT, program umożliwia również:

• prowadzenie rejestrów VAT dla faktur zakupów i sprzedaży

• tworzenie listy towarów i usług

• tworzenie listy kontrahentów

• wystawianie faktur w walucie euro, możliwość wydruku w języku angielskim i niemieckim

• wystawianie faktur pro forma

Jak to działa?

Wystawianie faktur VAT jest możliwe praktycznie z każdego miejsca, w którym mamy dostęp do przeglądarki internetowej. Wykorzystuje się przy tym bazy danych tworzone w programie Invoicer Madar, które są przechowywane na serwerze w firmie. Aplikacja wykorzystuje standardowe protokoły, dzięki czemu współpracować może z większością urządzeń obsługujących HTML (palmtop, smartfon). Wystawiony dokument jest zapisywany w bazie programu.

Invoicer to doskonałe rozwiązanie dla aktywnych przedsiębiorców, którzy dużo czasu spędzają w podróży.

Zaletą programu, oprócz tego że jest bezpłatny, jest możliwość współpracy z rozbudowanymi segmentami programu MADAR ERP.