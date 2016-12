Hama przygotowała kilka interesujących nowości, które zaprezentuje podczas zbliżających się targów Rozrywki Multimediów Poznań Game Arena. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 18-20 października.

Hama jest stałym uczestnikiem poznańskich targów, a jej stoisko co roku odwiedzają setki fanów gier komputerowych. Niemiecki producent tradycyjnie zaprezentuje w stolicy Wielkopolski najnowsze akcesoria gamingowe. Niektóre z nich mają szanse, żeby stać się przebojami Game Arena 2013. Słuchawki Monster zyskały uznanie wielu muzycznych fanów. Tym razem Monster Cable pragnie zawojować rynek gier. Firma wspólnie z Electronic Arts opracowała specjalnie z myślą o graczach słuchawki Monster Game MVP Carbon. Twórcy zwracają uwagę na zastosowanie nowej technologii, dzięki której udało się uzyskać wierność i szczegółowość dźwięku niespotykaną do tej pory w słuchawkach gamingowych. Walorem Monster Game MVP Carbon jest uniwersalność. Słuchawki współpracują z najpopularniejszymi konsolami do gier (Xbox, PS3, Wii), komputerami PC, smartfonami oraz tabletami. Choć słuchawki adresowane są dla graczy, wyróżniają się ciekawym designem, co rzadko spotyka się w tej grupie akcesoriów. Ich działanie będzie można wypróbować, grając w FIFA 2014 na jednym ze stanowisk do gier znajdujących się na stoisku.

Firma Monster przeciera sobie szlak na rynku gier ale nie jest w tym osamotniona. Dotrzymuje jej kroku firma Rapoo, której atrakcyjność jest pochodną funkcjonalności i innowacyjności produktów oraz wysublimowanego stylu. Hama przedstawi w Poznaniu akcesoria gamingowe Rapoo. Warto zwrócić uwagę na najnowsze modele myszek optycznych V200, V300 oraz V900. Gryzonie posiadają pamięć wewnętrzną, a ich czas reakcji wynosi 1000 Hz/1ms. Ostatni z wymienionych modeli zapewnia rozdzielczość 8200 DPI. Drugą kategorię produktów dla graczy tworzą klawiatury V500, V700 oraz V800. Model V500 posiada 50 programowalnych przycisków, a także podświetlanie LED. Wyróżnikiem V700 jest wytrzymałość, klawisze przygotowane są na 50 milionów kliknięć. Z kolei V800 cechuje się bardzo szybkim czasem reakcji 1000 Hz/1ms. Dużym walorem klawiatur jest możliwość aktualizacji oprogramowania w trybie online.

Gratką dla użytkowników konsol do gier, będzie prezentacja akcesoriów do konsol X-Box One oraz PS4. Hama przedstawi kable, huby, stacje dokujące czy podstawki pod kamery. Co ciekawe, wymienione produkty trafią na rynek jeszcze przed premierą konsol.

Hama pokaże podczas tegorocznej imprezy również akcesoria gamingowe uRage, dyski SSD firmy SanDisk, słuchawki fashion takich marek jak Beats, Monster, Marshall, Urbanears, torby, futerały, pamięci USB, kable HDMI. Natomiast o dobre dźwięki na stoisku zadbają DJ NeeVald oraz DJ Decks z formacji Slums Attack. Game Arena 2013 odbędzie się w dniach 18-20 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, stoisko Hama znajdzie się w pawilonie 7A.