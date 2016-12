Podczas targów IFA 2012 w Berlinie, HUAWEI - wiodący globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT) - zaprezentował smartfon, który ma

w sobie to wyjątkowe coś. Ekran, bateria czy procesor - wszystkie elementy HUAWEI Ascend D1 Quad XL gwarantują użytkownikom to, co najlepsze, a nawet jeszcze więcej.



Nowy, najwyższej klasy smartfon to mistrz wytrzymałości. Pracujące na systemie Android™ 4.0 urządzenie korzysta

z innowacyjnego rozwiązania - technologii oszczędzania baterii opracowanej przez HUAWEI, która pozwala ograniczyć zużycie energii nawet do 30 procent.

W połączeniu z supermocnym akumulatorem 2600 mAh, smartfon Ascend D1 Quad XL zapewnia rozmowy przez 15 godzin oraz 500 godzin pracy w trybie czuwania. Smartfon wyposażono w wydajny procesor K3V2 z zegarem 1.2 GHz oraz zintegrowanym procesorem graficznym GPU 16x. Wbudowany 1 GB pamięci RAM zapewnia płynne przełączanie pomiędzy uruchamianymi aplikacjami, a 8 GB przestrzeni dyskowej ROM daje dużo miejsca na rozrywkę - pamięć można dodatkowo rozszerzyć przy użyciu karty microSD™do 32GB.

Fantastyczny, dotykowy ekran HD IPS+ o przekątnej 4.5 cala perfekcyjnie zaprezentuje każdy rodzaj obrazu, zachowując krystaliczną wyrazistość nawet w pełnym słońcu dzięki zastosowaniu matrycy PPI 330. HUAWEI Ascend D1 Quad XL zapewnia wyjątkowe doświadczenia również innym zmysłom - standard Dolby® Mobile 3 i technologia Audience earSmart™ gwarantują doskonałą jakość dźwięku.

- Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i wiemy, że najbardziej liczą się dla nich szybkość, żywotność baterii oraz mobilna rozrywka w wysokiej jakości, zamknięta w lekkiej obudowie - mówi Lars-Christian Weisswange, wiceprezes ds. urządzeń na Europę Zachodnią w HUAWEI Technologies. HUAWEI Ascend D1 Quad XL spełnia wszystkie te pragnienia.



Tylnia kamera o matrycy 8 MPix z podwójną lampą LED i minimalnym opóźnieniem

ykorzystuje najwyższej klasy technologię BSI, pozwalającą robić doskonałej jakości zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu. Wbudowana przednia kamera 1.3 MPix do wideorozmów umożliwia nagrywanie filmów w jakości 1080p full HD, które można później odtworzyć na monitorze lub dostosowanym do tego telewizorze, korzystając z adaptera MHL (Mobile High-Definition Link) lub technologii DLNA.

Przy jedynych 64.99 mm szerokości i 11.5 mm grubości, HUAWEI Ascend D1 Quad XL mieści

w sobie szereg supernowoczesnych technologii. Elegancka linia obudowy i superkompaktowy ekran dotykowy umożliwiły maksymalne wysmuklenie tego zaawansowanego smartfonu.