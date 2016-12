IQ Publishing – dystrybutor gier i akcesoriów dla graczy, wprowadził do sprzedaży grę „MY BODY COACH” z ciężarkami, które pełnią rolę kontrolerów. Producentem zestawu jest lider na rynku akcesoriów do konsol – firma BigBen Interactive.

Innowacyjna gra „MY BODY COACH” z parą dołączonych hantli (2 x 500 g), symuluje trening z osobistym instruktorem. W ciężarkach znajdują się odpowiednio zaprojektowane miejsca, w których umieszcza się Wiimote’y, dzięki czemu zamieniają się one w kontrolery konsoli. Trening prowadzony jest przez znaną instruktorkę hollywoodzkich gwiazd Valerie Orsoni.

Po wprowadzeniu do programu własnych danych, zawierających m.in.: wiek, płeć, wagę i wzrost, wirtualny trener opracuje dla nas indywidualny program składający się ze zrównoważonej diety i ćwiczeń. Istnieje możliwość wyboru długości i rodzaj ćwiczeń, w których chcemy wziąć udział: wzmocnienie mięśni, trening wytrzymałościowy lub aerobik.

Wszystkie ruchy wykonane z ciężarkami, przekazywane są do wirtualnego instruktora, który z ekranu prowadzi trening i w czasie rzeczywistym koryguje błędy.

Najważniejsze cechy zestawu:

• kompletny program sportowo-dietetyczny, uwzględniający indywidualne potrzeby i warunki fizyczne osoby ćwiczącej

• gra z 2 ciężarkami, każdy o wadze 500g

• ćwiczenia fizyczne i dietetyczne - programy przygotowane przez ekspertów od fitness i dietetyki

• dwa tryby gry: nauki lub treningu

• możliwość gry przy użyciu tylko jednego kontrolera

• wiele rodzajów muzyki: techno, latino, elektro i inne

Cena detaliczna gry „My Body Coach” z zestawem ciężarków wynosi 259,90 złotych. Kontrolery Wiimote są sprzedawane osobno. Produkt posiada 2 letnią gwarancję producenta.

O firmie:

IQ Publishing jest liderem polskiego rynku wśród dystrybutorów akcesoriów dla graczy. Oprócz tradycyjnych akcesoriów do konsol (pady, konwertery, kable, etui, baterie, piloty, zasilacze itp.) oferuje też wiele niestandardowych kontrolerów - np. RealPlay (bezprzewodowe kontrolery do PS2), Gametrak (specjalny kontroler do gry w golfa), monitory dołączane do konsol PS2, X360, itp.

Firma jest również dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem gier na większość platform (PC/PS2/PS3/PSP/XBOXale/Wii/NDS). W ofercie na komputery PC katalog wydawniczy obejmuje przede wszystkim serie gier: sportowych (SPORT COLLECTION), casualowych (PLAY & FUN) i przygodowych (THE ADVENTURE COLLECTION. Dostępne są również wyselekcjonowane gry typu Premium , wyróżniające się grywalnością. Wśród wydawnictw konsolowych przeważają tytuły nieskomplikowane oraz gry w atrakcyjnych cenach.

IQ Publishing jest również producentem i dystrybutorem mat do komputerów PC oraz gier tanecznych (seria Dance Party). Spółka jako partner firmy KONAMI (potentat światowy w grach tanecznych), dostarcza na polski rynek także maty i oprogramowanie do konsol. IQ Publishing to dzisiaj jeden z największych dystrybutorów programów tanecznych w Europie.