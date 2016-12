Producent elektroniki użytkowej Goclever Sp. z o.o. rozszerza swoją ofertę o nową kategorię produktową - dekodery naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Goclever proponuje użytkownikom trzy modele tunerów cyfrowych: DVB-T 300, DVB-T 200 oraz ANDROID BOX 500. DVB-T 300 to standardowy dekoder MPEG-4 w eleganckiej czarnej obudowie, natomiast DVB-T 200 to minidekoder o kompaktowych rozmiarach, pozwalających na umieszczenie urządzenia z tyłu odbiornika telewizyjnego. Wyjątkowo interesującą propozycją jest ANDROID BOX 500, który łączy w sobie możliwość odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz dostęp do internetu.

Tunery cyfrowe GOCLEVER są w pełni zgodne ze standardem DVB-T i umożliwiają odbiór kanałów w standardzie MPEG-2 oraz MPEG-4 zarówno w standardowej rozdzielczości SD, jak i wysokiej jakości HD. Są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników starszych modeli telewizorów, pozwalającym na korzystanie z zalet telewizji cyfrowej.

Odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej GOCLEVER DVB-T wyposażone są w funkcję TimeShift, umożliwiającą pauzowanie i przewijanie transmisji telewizyjnych na żywo. Ponadto obsługa funkcji PVR daje możliwość nagrywania wybranych programów telewizyjnych na zewnętrzny dysk. Tunery GOCLEVER DVB-T wyposażone są w złącza SCART do podłączenia starszych telewizorów oraz HDMI, pozwalające na podłączenie podłączenia telewizorów LCD i plazmowych niewyposażonych w tuner DVB-T MPEG-4. Gniazdo USB umożliwia korzystanie z dysku twardego lub pendrive'a. Odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej GOCLEVER DVB-T są również pełnowartościowymi odtwarzaczami multimediów. Urządzenie może służyć jako odtwarzacz plików wideo, MP3, a także jako przeglądarka zdjęć. Nawigację umożliwia wygodny pilot. Urządzenia posiadają funkcjonalny oraz przejrzysty przewodnik programowy (EPG), zawierający szczegółowe dane dotyczące oferty programowej. GOCLEVER DVB-T rozpoznaje pamięci sformatowane w systemach FAT32 oraz NTFS. Poruszanie się po menu odbiornika nie powinno stanowić problemu nawet dla osób nie posiadających doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń.

GOCLEVER ANDROID BOX 500 z wbudowanym tunerem DVB-T to urządzenie 2w1, dzięki któremu telewizor może pełnić funkcję komputera z dostępem do internetu i multimedialnym odtwarzaczem. Urządzenie współpracuje bez najmniejszych problemów ze wszystkimi modelami TV dostępnymi na rynku. Wyposażone jest w system Android 2.3, dzięki któremu w prosty i wygodny sposób można dodać funkcje sieciowe i multimedialne do każdego telewizora wyposażonego w złącze HDMI. Dzięki GOCLEVER ANDROID BOX na ekranie telewizora można uruchamiać aplikacje systemu Android, przeglądać pocztę, strony internetowe, korzystać z komunikatorów, odtwarzać wideo z polskimi napisami i muzykę w jakości HD. ANDROID BOX 500 wyposażony jest w łączność bezprzewodową Wi-Fi. Wbudowany procesor o taktowaniu 800MHz oraz pamięć RAM 512MB pozwala między innymi na oglądanie filmów HD czy uruchamianie gier na ekranie telewizora. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą uniwersalnego dwustronnego pilota, dzięki któremu użytkownik może wygodnie nawigować i wpisywać tekst: klawiatura do pisania z jednej strony + tradycyjny pilot do obsługi TV i multimediów z drugiej.

Dzięki 4 złączom USB, do urządzenia można podłączyć myszkę, pamięć flash, dyski twarde i inne urządzenia zewnętrzne powiększające dostępną pamięć wewnętrzną 4GB. GOCLEVER ANDROID BOX 500 bez problemu radzi sobie z odtwarzaniem popularnych formatów muzyki i wideo, filmów z YouTube oraz telewizji internetowych. Funkcjonalność urządzenia zwiększa możliwość przeglądania dokumentów i zdjęć, przeszukiwania programu TV, a także korzystania z gier internetowych czy komunikowania się z przyjaciółmi za pomocą komunikatorów i portali społecznościowych.

Urządzenia wyróżniają się wysoką jakością obrazu w rozdzielczości Full HD 1080p, intuicyjnym menu oraz obudowami wykonanymi z metalu lub innych tworzyw wysokiej jakości.

Ceny:

Sugerowana cena brutto DVB-T 200 to 109 zł, cena katalogowa DVB-T 300 to 129 zł, natomiast ANDROID BOX 500 producent wycenił na 349 zł. W zestawie ze wszystkimi dekoderami znajduje się: pilot, instrukcja oraz karta gwarancyjna. Dodatkowo do DVB-T dołączono ładowarkę sieciową. Wszystkie urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją, w tym roczną w wygodnym dla użytkownika systemie door-to-door.