Na półki sklepowe trafiła trzynasta już odsłona gry RPG z kultowej serii „Final Fantasy”. Poprzednia część ukazała się w marcu 2006 roku.

Jak widać, fani gry musieli uzbroić się w potężną dawkę cierpliwości. Najnowsza część proponuje im niezapomniane wrażenia wizualne dzięki zaawansowanym opcjom graficznym, sprawiającym, że bohaterowie sprawiają wrażenie naturalnych.

Final Fantasy to jedna z najpopularniejszych serii gier wideo w historii. Dotychczas na całym świecie sprzedano 92 miliony egzemplarzy. Początkowy nakład Final Fantasy XIII w Japonii to 1,8 mln sztuk. Za grę trzeba zapłacić 9240 jenów (ok. 300 zł).