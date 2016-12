Od lat marzyłeś o budowie domu, w końcu zapadła decyzja – masz już przyznany kredyt, a może zgromadziłeś ciężką pracą wystarczające oszczędności. Ale czy wiesz, że jesteś dopiero na początku drogi? Jak wybierzesz firmę, która zbuduje twój dom? Planujesz remont: odwlekasz tę chwilę. Na słowo „fachowcy” – ogarnia cię przerażenie. Boisz się zmarnować czas i pieniądze, użerać z niesolidnymi wykonawcami? Zobacz, jakie firmy polecają, a jakie odradzają ci, którzy już to przeszli.

Doskonale znasz opowieści o tak zwanych fachowcach od remontów – wypaczone okna, krzywe ściany, odpadające płytki. A może jesteś w innym położeniu - twój wymarzony dom już jest gotowy, wokół jednak jakoś pusto i smutno, przydałaby się piękna trawa, może skalnik, a może jakiś angielski ogród? Nie musisz przecież wiedzieć jak to zrobić. Ale gdzie szukać solidnych wykonawców? www.barometrbiznesu.pl, to portal, który ma służyć Tobie, kliencie, a także Tobie – solidna firmo. Jakże często jeden czy dwóch „partaczy” psuje opinię całej branży, dlatego powstał www.barometrbiznesu.pl. Bo przecież są wykonawcy liczący się z klientem, dbający o jakość wykonania zamówionej u nich usługi.





Znasz taką firmę, poleć ją innym!



Na stronach portalu każdy z was może polecić solidnego wykonawcę, sprawdzić komu zaufać, a kogo omijać szerokim łukiem. To właśnie opinie użytkowników, klientów firm świadczących usługi w różnego rodzaju branżach, znajdziesz na stronach www.barometrbiznesu.pl

Dowiesz się kto, według nich, jest fachowcem i komu można zlecić bez obawy pracę, za którą zapłacisz adekwatne pieniądze. Dowiesz się jak oceniają fachowość, rzetelność i cenę – ci, którzy skorzystali z polecanych firm. Dowiesz się przed kim ostrzegają i dlaczego? Kogo polecają i dlaczego? Ale to nie wszystko, co możesz znaleźć na stronie www.barometrbiznesu.pl.

To baza wiedzy na temat praw jakie przysługują ci z tytułu reklamacji i gwarancji. Będziesz mógł skorzystać z porad ekspertów i zadawać im pytania. I to za darmo. Jedynym warunkiem jest założenie konta. Dlaczego? Bo rejestracja daje gwarancję, że opinie, jakie znajdziesz na portalu są wiarygodne. Znajdziesz tu też ogłoszenia firm z wielu branż gospodarki. Korzystanie z portalu bezpłatne jest także dla firm, które mogą zaprezentować swoją działalność w formie wizytówki. Wszystkie wskazówki korzystania z portalu użytkownicy znajdą na portalu w zakładce FAQ.