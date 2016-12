Firma Madar, zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, rozszerza funkcjonalność bezpłatnego programu e-Deklaracje, pozwalającego na wysłanie do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną następujących deklaracji: VAT-7, VAT-7D, PIT-40, PIT-11, PCC-2, UPL-1, Nowością w e-Deklaracjach jest to, że aplikacja działa on-line i zapewnia dostęp do urzędów 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto dodano dokument ORD-ZU, służący do uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji.

Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas potrzebny do standardowego przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji. Dzięki temu unika się konieczności stania w kolejkach, a także eliminuje się dodatkowe koszty (np. opłat za przesyłkę tradycyjną pocztą). Pracę z aplikacją można rozpocząć od momentu zainstalowania, nie wymaga wprowadzania dodatkowych ustawień. Aby można było złożyć deklarację przez Internet, nie trzeba mieć bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczy, że posiada go doradca lub biuro rachunkowe, które wyślą deklaracje w imieniu podatnika. Firma Madar dostosowała program e-Deklaracje tak, aby można było bezpośrednio obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych bez konieczności pobierania formularzy w postaci plików PDF.

Proces złożenia deklaracji jest bardzo prosty i sprowadza się do wykonania następujących kroków:

1. stworzenie deklaracji

2. sygnowanie deklaracji podpisem elektronicznym

3. wysłanie deklaracji poprzez bramkę

4. pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru

Kolejną zaletą programu, oprócz tego, że jest bezpłatny, jest możliwość współpracy z rozbudowanymi segmentami programu MADAR ERP.