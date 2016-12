Rzeczywisty dźwięk przestrzenny, który otoczy cię ze wszystkich stron –Yamaha po raz kolejny udowadnia, że do perfekcji opanowała technologię tworzenia prawdziwego brzmienia surround przy wykorzystaniu pojedynczego elementu i z każdym nowym produktem jeszcze bardziej ją udoskonala. Znakomitym przykładem są cyfrowe projektory dźwięku YSP-3300 i YSP-4300





Projektując swoje urządzenia Yamaha pokazała, że dysponuje ogromną wiedzą

i doświadczeniem w tworzeniu doskonałego dźwięku przestrzennego.Model YSP-3300 inżynierowie wyposażyli w system 16 głośników emitujących wiązki dźwiękowe, w nieco większym YSP-4300 znalazły się 22 takie głośniki. Niesamowite efekty dźwiękowe to m.in.efekt zastosowania zaawansowanej technologii Yamahy YSP oraz specjalistycznego układu elektronicznego, który oblicza czas oraz kierunek wysyłania wiązek, dzięki czemu użytkownik zostaje otoczony rzeczywistym przestrzennym brzmieniem. Układ współpracuje z funkcją Intelli Beam, która w doskonały sposób upraszcza proces konfiguracji systemu. Wystarczy podłączyć do zestawu dostarczony w opakowaniu mikrofon i… włączyć funkcję Intelli Beam. Inteligentny system generuje dźwięki, które po zebraniu przez mikrofon trafiają

z powrotem do układu elektronicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy system rozpoznaje np. meble i miękkie obicia i dopasowuje generowane wiązki do warunków panujących w danym pomieszczeniu. Przeprowadzonej konfiguracji nie trzeba powtarzać, bo ustawienia można zapamiętać.





Yamaha zadbała również o to, żeby najnowsze urządzenia były łatwe do rozmieszczenia we wnętrzu. Bezprzewodowy subwoofer wyróżnia się niezwykle smukłą konstrukcją, dzięki czemu wizualnie "znika"z pomieszczenia, a o jego obecności świadczą wybrzmiewające niesamowite niskie tony. Dzięki bezprzewodowej technologii Yamahy nie ma potrzeby stosowania nieestetycznych przewodów. W przypadku projektorów dźwięku możliwa jest regulacja wysokości jednostki centralnej, do czego służą specjalne podkładki, dzięki czemu można perfekcyjnie zgrać projektor dźwięku praktycznie z każdym telewizorem. Yamaha przygotowała również opcjonalne uchwyty,umożliwiające zawieszenie urządzenia na ścianie. FunkcjonalnośćYSP-3300 i YSP-4300 zwiększa funkcja TV Remote Repeater, która pozwala sterować telewizorem za pomocą pilota nawet wtedy, gdy projektor zasłania okno odbiornika podczerwieni.





Stosując opcjonalny transmiter YIT-W12TX, najnowsze cyfrowe projektory dźwięku Yamahy umożliwiają komfortowe bezprzewodowe strumieniowanie muzyk i z iPoda, iPhona i iPada, a także komputerów Mac i PC.Tradycjonaliści preferujący przewodowe połączenie powinni wybrać model YSP-4300, który wyposażony jest

w wejście USB na przednim panelu, pozwalające podłączyć np.iPoda/iPhona/iPada oraz urządzenia USB. Dodatkową zaletą YSP-4300jest wyposażenie go w tuner FM z systemem RDS i pamięcią 40stacji.





Cyfrowe projektory dźwięku YSP-3300 i YSP-4300 trafiły już do sprzedaży,a ich poglądowa cena detaliczna wynosi odpowiednio 4999 zł i 6499zł. Oba modele oferowane są w kolorach czarnym i srebrnym, a odpowiednią dawkę szlachetności zapewnia im lustrzane wykończenie,które sprawia, że nowe urządzenia idealnie pasują do najnowszych telewizorów.