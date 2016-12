Rynek monitoringu jest pełen kamer IP oraz sieciowych nagrywarek wideo. Niestety, ale kompatybilność pomiędzy różnymi markami kamer a NVR jest nadal problemem dla klientów, którzy chcą zakupić kompletny system nadzoru. Na rynku dostępnych jest kilka zestawów do monitoringu, z reguły stworzone z kamer oraz nagrywarek różnych marek – w takim wypadku, jeżeli występują błędy komunikacji, wina jest przerzucana pomiędzy stronami.

Zestaw monitoringu marki Compro to spójne środowisko urządzeń. Kamery oraz nagrywarka pochodzą z fabryki Compro, dzięki czemu są ze sobą ściśle zintegrowane i pracują w całkowitej harmonii. Zestaw monitoringu jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka i pozwala użytkownikowi cieszyć się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny nadzoru IP. Zestaw ten jest niezwykle łatwy do przygotowania do pracy – użytkownik musi tylko połączyć urządzenia kablem LAN oraz podłączyć je do źródła zasilania. Następnie wystarczy uruchomić konfigurator i to wszystko – tyle wystarczy, by system zaczął nagrywać obraz 24/7. Cały proces instalacyjny zajmuje nie więcej niż 2 minuty.

Zestaw Compro posiada funkcję SmartCheck, która automatycznie wyszukuje usterki w połączeniu oraz automatycznie je naprawia (np. w przypadku zmiany adresu IP). Interfejs użytkownika, WebVUer, pozwala na zdalny podgląd oraz odtwarzanie filmów. Interfejs pozwala również na eksportowanie plików wideo umieszczonych na nagrywarce. WebVUer jest niezwykle prostym oraz przejrzystym interfejsem, co pozwala nawet niedoświadczonym użytkownikom na zarządzanie kamerami oraz specjalnymi funkcjami. Dodatkowo, zestaw Compro w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań jest bardziej ekologiczny – maksymalna moc wynosi 35W, co w dłuższej perspektywie czasu przynosi oszczędności z korzystania z tego właśnie zestawu.

Zestaw monitoring Compro sprzedawany jest w dwóch wariantach – jeden z dyskiem 1TB, drugi z dyskiem 2TB.

Oba zestawy posiadają nagrywarkę RS-2104, czterokanałowy NVR oparty na systemie Linuks oraz cztery megapikselowe kamery IP CS60. Te urządzenia połączone w zestaw to solidne i opłacalne rozwiązanie zarówno dla użytkowników domowych jak i dla małych oraz średnich firm. Zestaw przeznaczony jest do montażu w wielu różnorodnych środowiskach, np. w szpitalach, domowym monitoringu, domów starców itp.