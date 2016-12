Duża moc oraz ogromne pokrycie sygnałem

Firma PLANET pragnie zaprezentować nowe wysokowydajne zewnętrzne rozwiązanie sieci LAN – zewnętrzy punkt dostępowy, model WNAP-6305. AP pozwala na ultraszybkie przesyłanie danych, lepszą wydajność oraz zwiększony zasięg. WNAP-6305 kompatybilny jest ze standardem 802.11n, posiada wbudowaną 12dBi antenę oraz złącze typu SMA, dzięki czemu można do niego podłączyć dodatkowe anteny celem zwiększenia zasięgu oraz mocy nadawanego sygnału. Urządzenie idealnie nadaje się na zewnętrzne instalacje na otwartych przestrzeniach.

Wiele trybów pracy

WNAP-6305 posiada wiele trybów pracy, (AP, klient CPE, WDS PtP, WDS PtMP, Repeater, Uniwersalny repeater) co pozwala dopasować jego możliwości do aktualnych potrzeb instalacji. Różnorodność działania urządzenia pozwala również na łatwiejsze zbudowanie oraz poszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej. WNAP-6305 obsługuje również tryb WISP, dzięki czemu użytkownicy CPE będą mogli łączyć się z Internetem poprzez dostawcę WISP lub podłączyć się do sieci kablowej.

Bezpieczeństwo oraz zaawansowane zarządzanie

Poza standardowymi kluczami 64/128 bitowymi WEP, WNAP-6305 obsługuje również szyfrowanie WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK oraz autoryzację 802.1x, dzięki czemu chroni Twoją sieć LAN w najwyższym stopniu. Filtrowanie adresów MAC oraz kontrola nad nadawaniem SSID jeszcze bardziej zabezpiecza dane wewnątrz sieci oraz chroni przed nieautoryzowanym dostępem.

Niezawodny zewnętrzny punkt dostępowy

WNAP-6305 idealnie nadaje się do instalacji zewnętrznych oraz w lokacjach odkrytych. Obudowa z zabezpieczeniem IP55 chroni urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wliczając w to silne opady deszczu oraz wiatr. Zastosowanie technologii PoE pozwala na montaż urządzenia w miejscach, gdzie nie występuje żadne gniazdko elektryczne. WNAP-6305 pozwala na budowanie bezprzewodowych systemów sieciowych pomiędzy budynkami na kampusach, parkach technologicznych, obszarach wiejskich i innych.

Łatwa instalacja oraz zarządzanie

WNAP-6305 posiada przyjazny użytkownikowi panel administracyjny oraz instalator, który prowadzi krok po kroku przez poszczególne etapy instalacji. Zarówno interfejs jak i instalator zostały zaprojektowane tak, by nawet osoba nieposiadająca doświadczenia z urządzeniami sieciowymi mogła bez przeszkód zainstalować WNAP-6305.

Urządzenie posiada dwuletnią gwarancję producenta, sugerowana cena detaliczna wynosi 250PLN.