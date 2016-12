Epson, europejski lider w produkcji drukarek POS, przedstawia dwie nowe bezprzewodowe drukarki przenośne z serii TM – Epson TM-P60II i Epson TM-P60II Peeler. Oba modele są wyposażone w technologię drukowania Epson ePOS-Print, umożliwiającą łatwe drukowanie za pomocą uniwersalnego urządzenia przenośnego, zaprojektowanego tak, by usprawnić obsługę klientów we wszystkich punktach sprzedaży.

Technologia Epson ePOS-Print pozwala użytkownikom na drukowanie paragonów, biletów, kuponów i etykiet w dowolnym miejscu bezpośrednio z tabletów i innych urządzeń mobilnych . Można tego dokonać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej język HTML5, bez konieczności podłączania komputera, korzystania z serwera lub instalowania sterowników, a integracja sprzętu z infrastrukturą informatyczną jest bardzo łatwa.

Epson TM-P60II to przenośna drukarka paragonów, która umożliwia firmom szybkie drukowanie paragonów i biletów w punkcie sprzedaży, w biurze firmy lub nawet w kuchni czy w restauracyjnym ogródku letnim.

Epson TM-P60II Peeler to idealne urządzenie do drukowania materiałów POS, tworzenia etykiet i znakowania produktów. Dzięki niej firmy mogą szybko i łatwo tworzyć etykiety w punktach sprzedaży i magazynach.

Szybkość drukowania do 100 mm/s, oznacza, że klienci mogą być obsłużeni szybko i bez opóźnień. Prosty mechanizm wkładania papieru „drop-in” ułatwia też wymianę papieru do paragonów i etykiet.

„Drukarki te są rozszerzeniem naszej oferty dla sektora sprzedaży detalicznej i hotelarstwa – zostały one zaprojektowane tak, aby ułatwić pracę w sklepie lub hotelu, gdzie panuje duży ruch. Ich użytkownicy mają możliwość drukowana bezprzewodowego, a czas pracy akumulatora jest długi – dochodzący do 46 godzin w trybie komunikacji Bluetooth. Dzięki opcjonalnej ładowarce, w której można jednocześnie ładować do czterech akumulatorów, zapas baterii dla kilku drukarek będzie zawsze pod ręką” – mówi Grzegorz Moch menedżer produktów w polskim oddziale Epson Europe.

Ceny urządzeń nie zostały jeszcze ustalone.

Urządzenie Epson TM-P60II będzie dostępne od lutego 2013, a Epson TM-P60II Peeler - od kwietnia 2013.