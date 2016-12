Na odbywającej się w Monaco konferencji WIMA NFC Conference firma Rovio, znana z Angry Birds, hitowej gry na smartfony, poinformowała o nowej wersji, która będzie dostępna na telefony Nokii z technologią NFC.

NFC (Near Field Communication) to standard komunikacji radiowej, umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie danych na niewielką odległość. Angry Birds Magic pojawi się jako część najnowszej wersji systemu operacyjnego Symbian. Gra będzie zawierać tylko pięć poziomów dla jednego gracza. Następne pięć będzie można odblokować tylko przy pomocy drugiego gracza. Jeszcze jedna osoba będzie potrzebna, aby uzyskać dostęp do pozostałych pięciu poziomów. Gracze, którzy nie znajdą nikogo posiadającego smartfon z NFC także będą mogli odblokować wszystkie 15 poziomów. Będzie można tego dokonać za pomocą specjalnych tagów NFC, umieszczonych w miejscach publicznych.