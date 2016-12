Bezpłatna wersja beta Lightroom 4 daje fotografom nowe możliwości przetwarzania obrazów i usprawnia przepływ pracy .



Firma Adobe przedstawiła oprogramowanie Adobe Photoshop Lightroom 4 w wersji beta na platformy Windows i Mac. Jest to podstawowe rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy w fotografii cyfrowej, umożliwiające amatorom i fotografom zawodowym szybkie importowanie, porządkowanie, poprawianie i prezentowanie swoich obrazów. Wersja beta jest dostępna publicznie do bezpłatnego pobrania w serwisie Adobe Labs. Lightroom 4 beta prezentuje nowe funkcje i możliwości, które będą oferowane w

wersji finalnej Lightroom 4 przewidzianej do wprowadzenia na rynek na początku 2012 r. Wersja beta oferuje dopracowaną technologię doskonałego przetwarzania cieni i rozjaśnień, większe możliwości zarządzania, w tym rozszerzoną obsługę wideo DSLR, oraz możliwość tworzenia za pomocą programu Lightroom pięknych fotoksiążek. Firma Adobe zachęca fotografów do

wypróbowania tej wersji i przekazania swoich opinii zespołowi ds. produktu.



"Wczesne udostępnianie klientom nowych wersji oprogramowania Lightroom umożliwiło naszemu zespołowi opracowanie znakomitego, sprawdzonego w praktyce produktu, który rzeczywiście spełnia wymagania fotografów na całym świecie" - powiedział Winston Hendrickson, wiceprezes działu produktów do cyfrowej obróbki obrazu w firmie Adobe. "Niecierpliwie oczekiwana wersja Lightroom

4 beta kontynuuje tę tradycję, co pokazuje, jak bardzo firma Adobe ceni sobie opinie klientów na

temat rozwiązań do przetwarzania zdjęć".



Nowe funkcje w wersji Lightroom 4 beta Lightroom 4 beta to istotne uaktualnienie, które zawiera szeroką gamę nowych możliwości

wprowadzonych w oparciu o opinie społeczności fotografów. Całkowicie nowy mechanizm korygowania tonów wydobywa cały zakres dynamiczny aparatu, co pozwala uzyskiwać zadziwiające szczegóły w cieniach i rozjaśnienia. Program ma także dodatkowe funkcje regulacji lokalnej, w tym redukcji szumów, usuwania mory i balansu bieli.



Nowa możliwość bezpośredniej obsługi wideo pozwala fotografom odtwarzać i ciąć wideoklipy nagrane za pomocą lustrzanek cyfrowych, aparatów typu "wyceluj i naciśnij" i smartfonów oraz wydobywać z nich poszczególne klatki. Wiele standardowych funkcji programu Lightroom do korekcji obrazu można także stosować do wideoklipów, a zmodyfikowane nagrania wideo mogą być eksportowane w postaci plików H.264 lub publikowane bezpośrednio w serwisach Facebook i Flickr.



Program Lightroom 4 beta daje fotografom narzędzia do tworzenia atrakcyjnych fotoksiążek z rozbudowanymi funkcjami kontroli tekstu i różnymi łatwymi w użyciu szablonami z nowego modułu Book. Nowy, intuicyjny moduł Map wyświetla obrazy już z przypisaną lokalizacją oraz umożliwia znakowanie i zapamiętywanie lokalizacji, co ułatwia przypisywanie lokalizacji najczęściej

wykorzystywanych przez fotografa.



Dodana w module Develop funkcja podglądu pozwala fotografowi dopasowywać obrazy do docelowej przestrzeni kolorów, co zapewnia optymalny wygląd w druku i na stronach internetowych.



Ponadto użytkownicy mogą teraz wysyłać obrazy pocztą elektroniczną bezpośrednio z programu Lightroom wykorzystując wybrane przez siebie konto e-mail, na przykład w serwisach Gmail, Hotmail i Yahoo! Mail.



Rodzina programów Adobe Photoshop Programy Adobe Photoshop CS5 i Photoshop CS5 Extended to najważniejsze elementy rodziny

produktów Photoshop. Zostały one uzupełnione rozwiązaniami przeznaczonymi dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania, którzy chcą uzyskać najwyższą jakość zdjęć cyfrowych w domu, w biurze i w podróży. Photoshop Lightroom 4 beta zaspokaja potrzeby profesjonalnych fotografów i zaawansowanych amatorów związane z przepływem pracy umożliwiając im sprawne

wyszukiwanie, poprawianie i udostępnianie zdjęć oraz zarządzanie nimi. Photoshop Elements 10 oferuje użytkownikom wydajne, lecz łatwe w użyciu narzędzia do porządkowania, edycji, tworzenia i udostępniania pamiątkowych zdjęć. Aplikacja do urządzeń mobilnych Photoshop Touch przekształca obrazy za pomocą podstawowych funkcji Photoshopa dostosowanych do tabletów; Photoshop Express to darmowa aplikacja do prostego korygowania i upiększania zdjęć oraz ich udostępniania w sieciach społecznościowych.

Ceny i dostępność

Oprogramowanie Adobe Photoshop Lightroom 4 beta na platformy Windows i Mac jest dostępne do bezpłatnego pobrania pod adresem labs.adobe.com/downloads/. Użytkownicy mogą zgłaszać swoje opinie w specjalnym serwisie: feedback.photoshop.com. Użytkownicy mogą także łączyć się bezpośrednio z zespołem Lightroom na Facebooku (www.facebook.com/lightroom), przez Twitter

(www.twitter.com/lightroom) lub na blogu Adobe Lightroom (blogs.adobe.com/lightroomjournal). Materiały video dedykowane Lightroom można znaleźć pod adresem www.youtube.com/lightroom.