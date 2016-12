Dla użytkowników w każdym wieku, Internet stanowi część codziennego życia. Dzieci i młodzi ludzie wykorzystują Sieć do poznawania przyjaciół na portalach społecznościowych, rodzice robią zakupy online i dokonują transakcji bankowych, osoby starsze planują swoje podróże przy pomocy Internetu. Z drugiej strony wzrasta cyfrowe zanieczyszczenie i stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników Internetu.

Uświadomienie użytkownikom tych zagrożeń jest celem Dnia Bezpiecznego Internetu, który będziemy obchodzić 9 lutego 2010 roku. Inicjatywę tę, której celem jest zwrócenie uwagi na cyfrowe zanieczyszczenie, wspiera Kaspersky Lab Polska oraz prowadzony przez nią portal AV-School.pl. Dla autorów najlepszych inicjatyw zgłoszonych do projektu, firma ufundowała oprogramowanie dla pracowni szkolnych, pendrive’y z programem Kaspersky Internet Security 2010 oraz zestawy gadżetów.

„Dlaczego to ja miałbym być celem ataków? Przecież nie mam nic cennego na swoim komputerze” – to typowe podejście użytkowników do surfowania w Internecie. Statystyki jednak świadczą o tym, że takie zachowanie jest zarówno lekkomyślne jak i ryzykowne. Według ekspertów Kaspersky Lab, cyfrowe zanieczyszczenie gwałtownie wzrasta. Każdego dnia pojawia się do 30 000 nowych zagrożeń internetowych. Co więcej, liczba ta nieustannie zwiększa się. Badanie przeprowadzone niedawno przez Forsa Institute dla niemieckiego stowarzyszenia BITKOM pokazuje, że 38% użytkowników Internetu powyżej 14 lat – około 20 milionów Niemców – miało styczność z oprogramowaniem crimeware. Pokazało również, że portale społecznościowe stały się ostatnio szczególnie popularną platformą do rozprzestrzeniania szkodliwego oprogramowania.

„Przewidujemy, że oprogramowanie crimeware wykorzystujące portale społecznościowe będzie jednym z najszybciej rosnących zagrożeń w 2010 roku” – powiedział Magnus Kalkuhl, analityk zagrożeń pracujący w Kaspersky Lab Europe. „W pełni popieramy inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu, która pomaga promować bezpieczniejsze i bardziej odpowiedzialne korzystanie z Internetu, zwłaszcza wśród dzieci i starszych osób”.

Dzieci i młodzież: pomyślcie, zanim opublikujecie coś w Internecie! Sposób korzystania z Internetu zależy przede wszystkim od wieku użytkowników. Aktualne statystyki użytkowników dla Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych pokazują, że młodzi internauci z grupy wiekowej 12-19 lat korzystają z Internetu głównie w celach komunikacyjnych. Przez około 50% czasu spędzanego online młodzi ludzie przebywają na portalach społecznościowych lub korzystają z komunikatorów internetowych i programów pocztowych. Wielu z nich nie jest świadomych, albo nie przejmuje się faktem, że mało rygorystyczne ustawienia bezpieczeństwa sprawiają, że każdy może przeczytać ich informacje. Przy pomocy wyszukiwarki każdy może zebrać dane osobowe ze źródeł internetowych, takich jak profile na Facebooku czy listy życzeń w sklepie internetowym. Informacje te mogą następnie wykorzystać do stworzenia pełnego profilu osobowego. Trzeba również pamiętać, że często nie można całkowicie usunąć zdjęć czy komentarzy opublikowanych na portalach społecznościowych. Takie informacje mogą mieć wpływ na to, jak potencjalni pracodawcy ocenią aplikacje o pracę. Hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2010 – „Pomyśl, zanim wyślesz” – jest wskazówką, jak postępować podczas korzystania z portali społecznościowych.

Nawet osoby, które nie spędzają całego swojego wolnego czasu w Internecie (jak większość dorosłych oraz osoby starsze), spotykają się teraz z coraz większą liczbą zagrożeń i coraz bardziej wyrafinowanymi atakami. Według ekspertów z Kaspersky Lab, jest to jeden z głównych trendów w bezpieczeństwie komputerowym w 2010 roku. „Przewidujemy, że w tym roku pojawi się znacznie więcej wyrafinowanych szkodliwych programów, które spowodują problemy nawet zwykłym użytkownikom” – powiedział Magnus Kalkuhl. „Komputer, który nie zawiera aktualnego oprogramowania antywirusowego, jest narażony na ataki phishingowe oraz ataki typu ‘drive-by download’. Wystarczy jedno kliknięcie myszką, aby w tle zostało zainstalowane szkodliwe oprogramowanie. Z tego miejsca szkodnik może na przykład szpiegować hasła czy informacje dotyczące kart kredytowych.

Więcej informacji na temat akcji organizowanych w związku z Dniem Bezpiecznego Internetu znajduje się na stronie www.dbi.pl.